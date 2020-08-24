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Lüleburgaz'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Lüleburgaz ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Lüleburgaz ilçesinde alınan bilgiye göre, Edirne Bayırı mevkisi hava radar arazisindeki ağaçlık alanda yangın olduğunu fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Lüleburgaz Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.
Yangında, yaklaşık 1 dönümlük alan zarar gördü.
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