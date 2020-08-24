Lüleburgaz ilçesinde alınan bilgiye göre, Edirne Bayırı mevkisi hava radar arazisindeki ağaçlık alanda yangın olduğunu fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Lüleburgaz Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Yangında, yaklaşık 1 dönümlük alan zarar gördü.