Logo Yazılım tarafından kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında Bütün Çocuklar Bizim Derneği (BÇBD) ve Atölye Vizyon'un katkılarıyla Asım Sürücü Ortaokulu'nda kurulan Robotik Kodlama Atölyesi'nin resmi açılış programı gerçekleştirildi.

Açılış programına, İlçe Milli Eğitim Müdürü Behçet Tekdemir, Logo Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Tekbulut, Bütün Çocuklar Bizim Derneği Kurucusu Leyla Tekbulut, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Öğrencilerin mekanik ve analitik becerilerini geliştirmek hedefiyle 2019 yılından bugüne Kocaeli, Gebze ve İstanbul'da Şişli, Balat ve Kağıthane'de de öğrenciler için robotik kodlama atölyeleri kuran Logo Yazılım, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki diğer öğrencilere de ulaşmayı hedefliyor.

Programda konuşan Logo Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Tekbulut, bugüne kadar kurdukları atölyeler sayesinde 2 binden fazla öğrencinin eğitimine destek olmayı başardıklarını belirtti.

Daha kaliteli eğitimi önemsedikleri ve bu yöndeki çalışmaların çok değerli olduğunu ifade eden Tekbulut, şöyle konuştu:

"Öğrencilerin mekanik yeteneklerini, analitik becerilerini ve hayal dünyalarını geliştirerek, ilerideki yaşamlarına bugünden dokunmayı, onlara ilham vermeyi hedefliyoruz. Topluma karşı sorumluluklarımızın farkındayız ve geleceğin yazılımcılarına destek olmak için açtığımız Robotik Kodlama Atölyelerimizin tüm Türkiye'ye yayılmasını arzu ediyoruz. Bu yıl Antalya ve İzmir'de yeni atölyeler kurmayı ve eğitime verdiğimiz desteği Logo ekosisteminin gücüyle çoğaltarak devam ettirmeyi hedefliyoruz."

Leyla Tekbulut ise dernek olarak 2015 yılından bu yana eğitime destek olmaya çalıştıklarını belirterek, 400 gönüllü ile bugüne kadar 40 binden fazla çocuğun eğitimlerini destekleyecek projeler yaptıklarını bildirdi.

Logo ekosistemiyle iş birliği yaparak geliştirdikleri atölyelerin giderek yayılmasından büyük mutluluk ve heyecan duyduklarını aktaran Tekbulut, "Okullarımıza Robotik Kodlama Atölyeleri ve kütüphaneler kazandırılmasına imkan sağlayan bağışçılarımıza çocuklar adına çok teşekkür ediyoruz." dedi.