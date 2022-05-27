Haber Giriş: 27 Mayıs 2022 Cuma 15:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da 260 litre kaçak ve sahte alkol ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Defne ilçesinde 260 litre kaçak ve sahte alkol ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bahçeköy Mahallesi'ndeki O.G'ye ait adreste sahte alkol bulunduğu bilgisine ulaştı.
Evin bodrumunda arama yapan ekipler, toplam 260 litre kaçak ve sahte alkol tespit etti.
Şüpheli O.G. gözaltına alındı.
Etiketler: Hatay Kaçakçılık
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