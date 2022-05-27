Uşak'ta fabrika yangını: Bir itfaiye eri yaralandı

Uşak'ta fabrika yangını: Bir itfaiye eri yaralandı

Üniversiteli gençler ürettikleri roketle Amerika'da şampiyonluk için yarışacak

Üniversiteli gençler ürettikleri roketle Amerika'da şampiyonluk için yarışacak

TCDD: Bu bölgelerden uzak durun

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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