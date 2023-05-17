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Güncel
İHA 17.05.2023 09:42

Liseden engelli vatandaşa tekerlekli sandalye

Samsun Bafra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından `Mavi Kapak Projesi` çerçevesinde engelli bir vatandaşa tekerlekli sandalye hediye edildi.

Liseden engelli vatandaşa tekerlekli sandalye
[Fotograf: İHA]

Lisenin müdür yardımcısı Sema Aydoğdu tarafından hazırlanan projeye okul öğretmenleri ve öğrenciler destek verdi.

2022-2023 eğitim-öğretim yılı boyunca okulda yürütülen Mavi Kapak Projesi kapsamında alınan tekerlekli manuel sandalye 75 yaşındaki Fatma Şahin'e hediye edildi.

Proje sorumlusu Sema Aydoğdu, “Engelliler Haftası’nda bir vatandaşımıza manuel tekerlekli sandalye hediye etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Okulumuzda yürüttüğümüz Mavi Kapak Projesi ile topladığımız kapak atıklarıyla hem doğayı koruduk hem de öğrencilerimizle birlikte bir engelli vatandaşımıza yardımcı olmanın huzurunu içindeyiz” dedi. 

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