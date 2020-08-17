Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları açıklandı.

Öğrenciler, birinci nakil sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleri ile "sonuc.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

LGS ikinci nakil başvuruları ne zaman yapılacak?

İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam ediyor.

Bu kapsamda 14 Ağustos'ta yerleştirmeye esas birinci nakil tercih dönemi sona erdi. Yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları, bugün açıklandı.

Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları, 17-21 Ağustos'ta yapılabilecek.

Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının 24 Ağustos'ta duyurulmasıyla merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlanacak.

Daha sonra hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 28 Ağustos'ta yerleştirme süreci tümüyle sona erecek.