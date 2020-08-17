İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenlenen polis, şüphelileri saklandıkları evlerde yakaladı.

Gözaltına alınan 3 zanlının ev ve eklentilerinde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.