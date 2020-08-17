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Tavuk çiftliğinde çıkan yangında 12 bin civciv telef oldu
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'nın Karasu ilçesinde tavuk çiftliğinde çıkan yangında 12 bin civciv telef oldu.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde alınan bilgiye göre, Karanlıkdere Mahallesi'nde Muhammet K'ye ait tavuk çiftliğindeki kümeste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çiftlik sahibi, yangına müdahalede yetersiz kalınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, kümeste bulunan 12 bin civciv telef oldu.
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