Deprem bölgesine dualarla uğurlanan belediye personeli, ilk iftar programını 25 Mart'ta Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde düzenleyecek.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, belediye olarak deprem bölgesinde kurdukları aşevinde yaklaşık bir ay yemek hizmeti verdiklerini söyledi.

Deprem bölgesinde 5 gün iftar programları düzenleyeceklerini belirten Yılmaz, "Kahramanmaraş'ın ardından Hatay'ın Payas ilçesinde iki akşam iftar vereceğiz. Son iftarımızı Kumlu ilçesinde düzenleyeceğiz. Bu şekilde oradaki yetkililerle görüşerek kendimize göre bir program belirledik. Orada görev yapacak arkadaşlarımızı buradan yolcu ediyoruz. Orada iftar programlarımızda her gün yaklaşık 3 bin kişilik iftar yemeği çıkaracağız" diye konuştu.