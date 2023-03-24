Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki uygulamanın ardından Bursa'da, selatin camileri arasında bulunan tarihi Ulu Cami'ye, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinesinde, son mahya ustalarından Kahraman Yıldız ve ekibince hazırlanan mahya yerleştirildi.

Ekiplerce caminin şerefesine çıkarılarak iki minare arasına asılan mahyada, "Ramazan biz olmaktır" yazısı yer aldı.

Hazırlanan geleneksel mahya, akşam ezanıyla yakılacak ve 15 gün boyunca birlik mesajı verecek. Ramazanın kalan günlerinde de farklı bir mahya minareler arasını süsleyecek.

Bursa Ulu Cami Onarım Donatım ve Bakım Derneği Başkanı Hilmi Şanlı, 2023 yılında ramazan ayının girmesiyle beraber Ulu Cami'de hazırlıklar yapıldığını söyledi.





Bursa'da ramazan denilince akla Ulu Cami'nin geldiğini, bu ayın en güzel anlarının burada yaşandığını belirten Şanlı, şunları anlattı:

"Detaylı temizlikten sonra çalışmayan lambaları, elektrik aksamı, bütün her şeyi gözden geçirilmek suretiyle tamamen hazır hale getirildi. Şimdi de gördüğünüz gibi her yıl minarelerimizi süsleyen mahyalarımız asılıyor. Geleneksel mahyamızdır bu. İstanbul, Edirne ve Bursa'da geleneksel olarak devam eder. Buradan Vakıflar Bölge Müdürümüze teşekkür ediyorum. Bu organizasyonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü yapıyor. Yazıyı Diyanet İşleri Başkanlığı belirliyor. Bu da akşam göreceksiniz; 'Ramazan biz olmaktır.' Türk milleti gerçekten de bu asrın felaketi olan afetten sonra biz olmayı becerebilmiş, başarabilmiş. Ramazan ayı boyunca da milletimizin birlik ve beraberliğini, yardımlaşmayı teşvik edici 'Ramazan biz olmaktır' gibi mesajlar vermek suretiyle ramazanımızı ihya etmeye çalışacağız"