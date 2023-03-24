Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma 03:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tem Otoyolu'nda takside çıkan yangın söndürüldü
[Fotograf: AA]
İstanbul Tem Otoyolu'nda seyir halindeyken takside çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Tem Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında M.Ö. idaresindeki taksi, içinde yolcuyla seyir halindeyken bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, takside hasar oluştu.
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