Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma 03:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de boya fabrikasının deposunda yangın
[Fotograf: DHA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, boya ve kimyasal ürünler üreten bir fabrikanın deposunda çıkan yangın söndürüldü.
Pelitli Mahallesi'nde bulunan boya ve bazı kimyasal ürünlerin imal edildiği fabrikanın deposunda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
[Fotoğraf: DHA]
Jandarma ekipleri, patlamalar olması nedeniyle depo etrafında güvenlik önlemi aldı.
Yaralanma ve can kaybının olmadığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
[Fotoğraf: DHA]
Yangın nedeniyle depoda büyük çaplı hasar oluştu.
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