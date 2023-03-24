Pelitli Mahallesi'nde bulunan boya ve bazı kimyasal ürünlerin imal edildiği fabrikanın deposunda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

[Fotoğraf: DHA]

Jandarma ekipleri, patlamalar olması nedeniyle depo etrafında güvenlik önlemi aldı.

Yaralanma ve can kaybının olmadığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

[Fotoğraf: DHA]

Yangın nedeniyle depoda büyük çaplı hasar oluştu.