Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma 09:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırşehir'de son yağışlar hububat ekili alanlara yaradı
Kırşehir Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, son yağışların hububat ekili tarım arazilerini olumlu etkilediğini söyledi.
Seçen, yaklaşık bir haftadır aralıklarla devam eden yağmurun çiftçinin yüzünü güldürdüğünü ifade etti.
Merkeze bağlı köylerdeki arazilerde çiftçilerle inceleme yaptıklarını belirten Seçen, fenolojik gözlemlerinin çok olumlu olduğunu dile getirdi.
İl genelinde 2 milyon 700 bin dekar tarla bitkileri ekim alanın 1 milyon 300 binin arpa, 600 binin de buğday olduğunu vurgulayan Seçen, "Yağış uzun aralıklarla şiddetli olmadan istediğimiz şekilde oldu. Yağışlar bir haftadır devam ediyor. Güzel bir yağış oldu. Hububat ürünlerimizin gelişimi güzel. Yapılan incelemelerde son günlerde ilimiz genelinde gerçekleşen yağışların ürünler için oldukça faydalı olduğu gözlemlendi" dedi.
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