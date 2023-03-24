Seçen, yaklaşık bir haftadır aralıklarla devam eden yağmurun çiftçinin yüzünü güldürdüğünü ifade etti.

Merkeze bağlı köylerdeki arazilerde çiftçilerle inceleme yaptıklarını belirten Seçen, fenolojik gözlemlerinin çok olumlu olduğunu dile getirdi.

İl genelinde 2 milyon 700 bin dekar tarla bitkileri ekim alanın 1 milyon 300 binin arpa, 600 binin de buğday olduğunu vurgulayan Seçen, "Yağış uzun aralıklarla şiddetli olmadan istediğimiz şekilde oldu. Yağışlar bir haftadır devam ediyor. Güzel bir yağış oldu. Hububat ürünlerimizin gelişimi güzel. Yapılan incelemelerde son günlerde ilimiz genelinde gerçekleşen yağışların ürünler için oldukça faydalı olduğu gözlemlendi" dedi.