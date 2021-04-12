Haber Giriş: 12 Nisan 2021 Pazartesi 12:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kütahya'nın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı
[Fotoğraf: AA]
Kütahya'da etkili olan kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü.
İl genelinde sabaha karşı başlayan yağmur, yerini kara bıraktı.
Ağaçların çiçek açtığı kentte, yağan kar nedeniyle adeta iki mevsim bir arada yaşanıyor.
Kar yağışı yağmurla karışık aralıklarla sürerken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye ulaştığı öğrenildi.
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