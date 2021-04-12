İl genelinde sabaha karşı başlayan yağmur, yerini kara bıraktı.

Ağaçların çiçek açtığı kentte, yağan kar nedeniyle adeta iki mevsim bir arada yaşanıyor.

Kar yağışı yağmurla karışık aralıklarla sürerken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye ulaştığı öğrenildi.