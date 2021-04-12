Valilikten yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgınının, toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca birçok karar alınıp uygulandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, 9 Nisan saat 21.00'den 12 Nisan saat 05.00'e kadar süren sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 214 kişi hakkında idari işlem yapılarak, 394 bin 805 lira ceza uygulandığı kaydedildi.