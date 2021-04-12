Haber Giriş: 12 Nisan 2021 Pazartesi 12:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da sobadan sızan gazdan etkilenen anne ile 3 çocuğu hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'nın Erenler ilçesinde sobadan sızan gazdan etkilenen anne ile 3 çocuğu hastanede tedavi altına alındı.
Sakarya'da alınan bilgiye göre, Tabakhane Mahallesi 4099. Sokak'ta iki katlı bir evin ikinci katında N.B. ile çocukları M.B. Ö.B. ve S.B. sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi.
Çocuklardan birinin amcasını araması üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan anne ile 3 çocuğu, ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anne ile çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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