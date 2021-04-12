Sakarya'da alınan bilgiye göre, Tabakhane Mahallesi 4099. Sokak'ta iki katlı bir evin ikinci katında N.B. ile çocukları M.B. Ö.B. ve S.B. sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi.

Çocuklardan birinin amcasını araması üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan anne ile 3 çocuğu, ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anne ile çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.