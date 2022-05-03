Kütahya şehir merkezinden geçen ve şehrin doğusundan batısına uzanan sulama kanalının bakımı, temizliği Kütahya Belediyesi ekipleri tarafından düzenli olarak yapılıyor.

Bahçelievler Mahallesinden geçen sulama kanalına atılan çöpler ekipler tarafından temizlendi.

[Fotoğraf: İHA]

Yapılan açıklamada, "Temizlik çalışmaları ile birlikte vatandaşlarımızın da çevre bilinci konusunda daha duyarlı olması, sulama kanallarımız başta olmak üzere, Kütahya’mızı gelecek nesillere daha temiz bırakabiliriz" denildi.