Haber Giriş: 3 Mayıs 2022 Salı 17:14Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kütahya'daki sulama kanalı temizlendi
[Fotoğraf: İHA]
Kütahya'da şehir merkezinden geçen sulama kanalının içerisine atılan çöplerin temizleniyor. Son olarak Bahçelievler Mahallesi'nde yapılan temizlikle sulama kanalı yeniden temiz bir görünüme kavuştu.
Kütahya şehir merkezinden geçen ve şehrin doğusundan batısına uzanan sulama kanalının bakımı, temizliği Kütahya Belediyesi ekipleri tarafından düzenli olarak yapılıyor.
Bahçelievler Mahallesinden geçen sulama kanalına atılan çöpler ekipler tarafından temizlendi.
[Fotoğraf: İHA]
Yapılan açıklamada, "Temizlik çalışmaları ile birlikte vatandaşlarımızın da çevre bilinci konusunda daha duyarlı olması, sulama kanallarımız başta olmak üzere, Kütahya’mızı gelecek nesillere daha temiz bırakabiliriz" denildi.
Etiketler: Kütahya
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