Haber Giriş: 3 Mayıs 2022 Salı 17:11Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kilis bal ormanında çalışmalar sürüyor
[Fotoğraf: İHA]
Kilis Orman İşletme Müdürlüğü tarafından oluşturulan bal ormanında ot alma ve çapalama çalışmaları sürüyor.
Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Kilis merkeze bağlı Başmağara Köyü'nde 32 hektar alanda kekik, biberiye, alıç, sumak, yalancı akasya, İzmir kekikiği ve bodur akasyadan oluşan bal ormanı ot alma ve çapa çalışmaları devam ediyor.
[Fotoğraf: İHA]
Bal ormanında meşe, yabani kiraz, peryavşanı, çiğdem, katır tırnağı, korunga ve çalba otu olmak üzere bir çok bitki türünün doğal olarak bulunduğu da öğrenildi.
Etiketler: Kilis
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