Ramazan Bayramı dolayısıyla cadde ve sokakları boş kalan Ankara, kalabalık görüntüsünden uzak bir güne sahne oldu.

Kentin uğrak mekanlarından olan Atakule, Kuğulu Park, Kızılay Meydanı ve Gençlik Parkı gibi noktalar, normal günlere nazaran daha sakin kaldı.

Bayramı Ankara'da geçirmeyi tercih eden vatandaşlar ise kendilerini şehrin yeşil alanlarına atarak günün tadını çıkardı.