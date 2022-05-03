Haber Giriş: 3 Mayıs 2022 Salı 16:57Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bayram sakinliğini fırsat bilen Başkentliler soluğu parklarda aldı
Ankara'nın en uğrak yerleri Ramazan Bayramı nedeniyle boş kaldı. Sessizliğe bürünen şehrin tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar soluğu parklarda aldı.
Ramazan Bayramı dolayısıyla cadde ve sokakları boş kalan Ankara, kalabalık görüntüsünden uzak bir güne sahne oldu.
Kentin uğrak mekanlarından olan Atakule, Kuğulu Park, Kızılay Meydanı ve Gençlik Parkı gibi noktalar, normal günlere nazaran daha sakin kaldı.
Bayramı Ankara'da geçirmeyi tercih eden vatandaşlar ise kendilerini şehrin yeşil alanlarına atarak günün tadını çıkardı.
Etiketler: Ramazan Bayramı Ankara
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