Haber Giriş: 3 Mayıs 2022 Salı 16:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de kamyon ile otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Denizli'nin Çivril ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Denizli'de Yaşar Koparanoğlu idaresindeki otomobil, Baklan Kavşağı'nda, Serkan Aydın'ın kullandığı kamyonla çarpıştı.
Kazayı görenler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
Otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki Muhammet Avcı, Ayşe Lina, Yiğit ve Tuğba Koparanoğlu yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Denizli Trafik Kazası
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