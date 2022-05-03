Haber Giriş: 3 Mayıs 2022 Salı 15:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da otomobil direğe çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Aydın'ın Köşk ilçesinde otomobilin beton direğe çarpması sonucu 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.
Şevket Kadı idaresindeki otomobil, Köşk-Dalama kara yolu kenarındaki beton aydınlatma direğine çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede otomobilde yolcu konumunda bulunan 17 yaşındaki Mutlu Erdoğan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Erdoğan’ın cenazesi morga götürüldü.
Ağır yaralanan sürücü Şevket Kadı ile otomobildeki Berkay Sönmez ise Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Aydın
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