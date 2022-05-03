Sağlık Bakanlığı’nın son 1 ayda açıkladığı koronavirüs risk haritasında Eskişehir, Türkiye’nin vaka sayısı en yoğun olan iller arasında zirvede yer aldı. Bakanlığın mart ayına ilişkin verilerinde vaka sayısı, 100 bin kişide 547,21 seviyesine düşen kentte son 15 günde yeni koronavirüs vakası görülmemesi sevindirdi.

Pandemi tedavisi uygulanan Eskişehir Şehir Hastanesi’nin yanı sıra Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Yunus Emre Devlet Hastanesinde yoğunluk nedeniyle açılan koronavirüs yoğun bakım servisleri de kapatıldı.

"Sadece 3 pozitif hasta var"

Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yaşar Bildirici, hastanede bin 200 civarında hastane yatağı olduğunu ve yaklaşık 400’ünün pandemi servis yatağı olarak kullanıldığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"150 COVID-19 yoğun bakım, 400 COVID-19 servis hastasından bugün müjde ile söyleyebilirim, toplam 3 hasta hastanemizde tedavi görüyor. En büyük beklentimiz bu hastalığın normalleşmesi ve sıradanlaşması ama unutmamak da gerekiyor ki bunun sağlanabilmesinin en önemli koşullarından birisi de aşılarımızı tamamlatmak ve özellikle hatırlatma dozlarını ihmal etmemek."

Risk haritası maviye döndü

Koronavirüs aşı haritasında 'mavi' kentler arasında yer alan Eskişehir'de en az iki doz aşı olanların nüfusa oranı yüzde 86,2’ye çıktı.

Sağlık Bakanlığının HES uygulamasında Eskişehir, daha önce 'çok yüksek risk' anlamına gelen kırmızı renkle gösterilirken, vakaların azalmasıyla birlikte ‘düşük risk’ anlamında gelen maviye döndü.