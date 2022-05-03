Haber Giriş: 3 Mayıs 2022 Salı 15:36Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Plajda bulduğu para dolu çantayı sahibine teslim etti
Tekirdağ'da yürüyüş yapan Serap Çakmar, plajda bulduğu 16 bin 800 lira ile 900 dolar bulunan çantayı jandarma aracılığıyla sahibine teslim etti.
Süleymanaşa ilçesindeki Gündal Plajı'nda yürüyüş yapan Serap Çakmar sahipsiz bir çanta buldu. Çakmar, açıp baktığı çantanın içerisinde 16 bin 800 lira ve 900 dolar olduğunu gördü.
Çakmak, çantayı Jandarma Karakol Komutanlığına teslim etti. Jandarmanın yaptığı araştırmada çantanın Serpil ve Gürkan Özmert çiftine ait olduğu belirlendi.
Ekiplerin ulaştığı Serpil Özmert, karakola gelerek paralarını teslim aldı.
Özmert, çantayı bulup jandarma aracılığıyla kendisine teslim eden Serap Çakmar'a teşekkür etti.
Etiketler: Tekirdağ
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