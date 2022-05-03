Süleymanaşa ilçesindeki Gündal Plajı'nda yürüyüş yapan Serap Çakmar sahipsiz bir çanta buldu. Çakmar, açıp baktığı çantanın içerisinde 16 bin 800 lira ve 900 dolar olduğunu gördü.

Çakmak, çantayı Jandarma Karakol Komutanlığına teslim etti. Jandarmanın yaptığı araştırmada çantanın Serpil ve Gürkan Özmert çiftine ait olduğu belirlendi.

Ekiplerin ulaştığı Serpil Özmert, karakola gelerek paralarını teslim aldı.

Özmert, çantayı bulup jandarma aracılığıyla kendisine teslim eden Serap Çakmar'a teşekkür etti.