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Güncel
İHA 10.07.2023 11:43

Kütahya’da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kütahya’da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik başlatılan çalışmalar sonucu, A.K., E.G., E.K. ve T.I. isimli kullanıcı şahıslardan 3 parça halinde toplam 1.39 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kullanıcıların uyuşturucu madde satın almış oldukları Y. A. isimli şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı. Gözaltına alınan kullanıcılar hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak suçundan yasal işlem yapıldı.

Şüpheli Y.A. isimli şahıs ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. 

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