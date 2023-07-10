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Güncel
İHA 10.07.2023 10:35

Manisa'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Manisa'nın Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ile yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Manisa'nın Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde dün Şehzadeler ve Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde durdurulan 37 plakalı bir araçta ve H.B. isimli şahsın yapılan üst aramasında farklı çeşit ve miktarlarda uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi, 1 adet 7.65 mm çapında tabanca, 5 adet mermi, ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 600 TL nakit para ele geçirildi.

Üst aramasında uyuşturucu ile yakalanan H.B. ile araçta uyuşturucuyla yakalanan R.G. ve K.T. gözaltına alındı.

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Manisa Uyuşturucu
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