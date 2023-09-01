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Güncel
İHA 01.09.2023 11:31

Kütahya’da toprak analizlerine 2024 yılı içerisinde başlanacak

Kütahya Valisi Musa Işın, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaretinde tarımsal faaliyetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için il genelinde toprak analizleri yapılmasını istedi.

Kütahya’da toprak analizlerine 2024 yılı içerisinde başlanacak

Vali Musa Işın, kurumları tanımak ve çalışmalarını yerinde görmek amacıyla başlattığı ziyaretlerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile devam etti.

Kütahya'nın tarımsal potansiyelinin iyi değerlendirilmesi ve sürdürülebilir üretim oluşturulması gerektiğine dikkat çeken Vali Işın, tarımsal faaliyetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için il genelinde toprak analizleri yapılması talimatını verdi. Toprak analizlerinin 2024 yılı içerisinde başlayacağının ve yıl içinde bitirileceğinin altını çizen Işın, tarımsal planlamaların toprak analizi sonuçlarına dayandırılacağını, analizlerin toprakların özelliklerini ve ihtiyaçlarını belirleyerek tarımsal üretimde verimliliği artıracak imkanlar sunacağını kaydetti.

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