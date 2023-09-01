Açık 30.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 01.09.2023 10:17

Mersin'de yakalanan DEAŞ zanlısı tutuklandı

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Mersin'de yakalanan DEAŞ zanlısı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda ekipler, terör örgütü DEAŞ içerisinde hakkında sözde üst düzey yönetici olduğuna dair beyan bulunan ve örgüte müzahir kanallarda yayınlanan video paylaşımında görüntüsü tespit edilen A.S'yi eylem hazırlığındayken yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.S. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

ETİKETLER
Mersin
Sıradaki Haber
Güney Koreli sanatçılar Kahramanmaraş'ta depremzedelerle bir araya geldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:57
Dijital uygulamalar okulda başlayan zorbalığı eve taşıyor
11:56
Yanlış ışığı takip edip, kara yoluna çıkan yavru deniz kaplumbağaları ezildi
11:50
Yargıtay üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti
11:43
Trump'ın Georgia'da seçimlere müdahaleyle suçlandığı dava canlı yayımlanacak
11:48
Akdenizli balıkçılar 15 gün sonra "vira bismillah" diyecek
11:46
Trabzon'da balıkçılar sezonun ilk avından istavritle döndü
Özbekistan bağımsızlığının 32'nci yılını kutluyor
Özbekistan bağımsızlığının 32'nci yılını kutluyor
FOTO FOKUS
Darbenin son adresi Gabon
Darbenin son adresi Gabon
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ