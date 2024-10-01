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Güncel
AA 01.10.2024 18:51

Kütahya'da Simav Tarıma Dayalı İhtisas Jeotermal Sera OSB için 9 kuyu açılacak

Kütahya'nın Simav ilçesinde kurulum çalışmalarına başlanan ve gelecek yıl tamamlanması hedeflenen Tarıma Dayalı İhtisas Jeotermal Sera Organize Sanayi Bölgesi'nde 9 jeotermal kuyu açılacak.

Kütahya'da Simav Tarıma Dayalı İhtisas Jeotermal Sera OSB için 9 kuyu açılacak

Açılacak kuyular için Simav Jeotermal Kaynaklı Sera Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü arasında sözleşme imzalandı.

Seraların ısıtılmasını jeotermal enerjiden sağlayacak ve derinlikleri 700 ile 900 metre arasında olacak 7 kuyu üretim için, 2'si de reenjeksiyon amaçlı kullanılacak.

Kütahya Valisi Musa Işın, yaptığı yazılı açıklamada, gelecek yıl faaliyete geçmesi planlanan OSB'nin üretime ve ekonomiye katkı sağlayacağını bildirdi.

Kütahya'da bir ilkin gerçekleşeceğini belirten Işın, "Bu sayede 1600 dekarlık alan halkımızın, çiftçilerimizin ve üreticilerimizin hizmetine sunulacak. Simav Jeotermal Kaynaklı Sera Tarıma Dayalı İhtisas OSB, Kütahya’da ilk olacak. İleride buna benzer OSB'ler için uygun yerlerimiz ve jeotermal kaynaklarımız bulunursa, diğer ilçelerimizde de bu çalışmaları yapmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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