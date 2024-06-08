Kütahya'da seramik ürünler ve Hatay'ın yöresel lezzetleri tanıtıldı

Frigg Kadınları Üretim ve İşletme Kooperatifi ile Hatay Defne Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifince organize edilen etkinlik, Kütahya Belediyesi Kültür Sanat Akademisi Konağı'nda gerçekleştirildi.

Programda Kütahyalı kadınlar seramikten mutfak eşyaları yaptı, Hatay ekibi ise hazırladığı yöresel ürünleri sundu.

Frigg Kadınları Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Seçil Kantar, Gastroseramik projesine 6 Şubat depremlerinden önce başladıklarını ancak deprem nedeniyle ertelemek zorunda kaldıklarını anlattı.



"Seramiklerimizde tamamen Hatay kültüründen hareketle desen ve formlar oluşturarak bir koleksiyon ortaya çıkardık"

Kütahya'nın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na seçildiğini anımsatan Kantar, "Hatay da yemekleriyle ünlü gastronomi şehri. Proje ile Kütahya'mızın seramiklerini Hatay'ın yemekleriyle buluşturmak istedik. Büyük bir seramik koleksiyonu hazırladık. Seramiklerimizde tamamen Hatay kültüründen hareketle desen ve formlar oluşturarak bir koleksiyon ortaya çıkardık. Bugün bu koleksiyonumuz Hatay mutfağı ile buluşturulmuş oldu." ifadesini kullandı.

Kantar, seramiklerde sofra grubunun yanı sıra depreme yönelik sanatsal ve anıtsal çalışmalar da yaptıklarını belirterek, desteklenmeleri halinde bu koleksiyonu farklı şehirlerde sergilemek istediklerini dile getirdi.

Defne Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Nesrin Deli de Kütahya'daki kooperatiften deprem sürecinde büyük destek gördüklerini ifade etti.

Deli, bu etkinlikle işbirliğini pekiştirdiklerini belirterek, "İşbirliği ile kültürümüzü geleceğe taşımayı amaçlıyoruz." dedi.

AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Belediye Başkan Vekili Haşim Ertekin'in de yer aldığı programda katılımcılar, Hatay'ın yöresel lezzetlerini tatma imkanı buldu.