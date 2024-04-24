Kütahya'da “Özbekistan’dan Bahar Nefesi” başlıklı etkinlik

Etkinliğin Özbek kültürünün şehrimizde tanınırlığına önemli bir katkı sunacağına inandığını kaydeden Kızıltoprak, etkinliğin sergi bölümünde yer alan eserlerin her birinin iki ülkenin arasındaki dostluğu simgelediğini ifade etti.

Daha sonra etkinliğe katılan sanatçılardan Özbekistan Ulusal Sanat ve Tasarım Enstitüsü öğretmenlerinden Jasvant Annazarov ve Rustam Huayberganov da konuşma yaparak düzenlenen etkinlikten dolayı üniversiteye teşekkür etti.

Özbek halk figürlerinden örnekler sunan dans gösterisinin ardından protokol üyeleri tarafından resim ve Özbek kıyafetleri sergisinin açılışı yapıldı.

Sergi 25 Kasım'a kadar devam edecek.