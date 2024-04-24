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Güncel
İHA 24.04.2024 16:09

Kütahya'da “Özbekistan’dan Bahar Nefesi” başlıklı etkinlik

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Müzeler Koordinatörlüğü tarafından “Özbekistan’dan Bahar Nefesi” başlıklı etkinlik düzenlendi.

Kütahya'da “Özbekistan’dan Bahar Nefesi” başlıklı etkinlik
[Fotograf: İHA]

Etkinliğin Özbek kültürünün şehrimizde tanınırlığına önemli bir katkı sunacağına inandığını kaydeden Kızıltoprak, etkinliğin sergi bölümünde yer alan eserlerin her birinin iki ülkenin arasındaki dostluğu simgelediğini ifade etti.

Daha sonra etkinliğe katılan sanatçılardan Özbekistan Ulusal Sanat ve Tasarım Enstitüsü öğretmenlerinden Jasvant Annazarov ve Rustam Huayberganov da konuşma yaparak düzenlenen etkinlikten dolayı üniversiteye teşekkür etti.

Özbek halk figürlerinden örnekler sunan dans gösterisinin ardından protokol üyeleri  tarafından resim ve Özbek kıyafetleri sergisinin açılışı yapıldı.

Sergi 25 Kasım'a kadar devam edecek.

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