Haber Giriş: 24 Ağustos 2021 Salı 10:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kütahya’da otomobilin çarptığı kadın yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Kütahya'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Fuat Paşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Ayten Gürcan’a (40), Recep Ç. idaresindeki 43 AAF 180 plakalı otomobil çarptı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Gürcan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Sürücü Recep Ç. ise gözaltına alındı.
Etiketler: Kütahya Trafik Kazası
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