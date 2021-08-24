Ertan Mahallesi'nde devriye görevi yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kanadından ve ayaklarından yaralanmış iki leylek gördü.

Uçamayan leyleklere ilk müdahale, devriyedeki askerler tarafından yapıldı.

Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edilen ve tedavisine başlanan leylekler daha sonra doğal ortamına salınacak.