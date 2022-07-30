Haber Giriş: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 17:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kütahya'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi öldü
Kütahya'nın Emet ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu sürücü yaşamını yitirdi.
Ebru A’nın idaresindeki 43 PG 239 plakalı otomobil, Kılızdere mevkisinde bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçta sıkışan Altın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Altın'ın cenazesi, Emet Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Yeni nişanlanan Altın'ın, çeyiz taşıma ve düğün işlemleri için bugün marketteki görevinden ayrılacağı öğrenildi.
Etiketler: Kütahya Trafik Kazası
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