İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu'nda tespit ettikleri bir evde narkotik köpeği "Zeus" ile yaptıkları aramada, 20 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.