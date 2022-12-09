Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma 06:16Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kütahya'da otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
[Fotograf: İHA]
Kütahya'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Kütahya-Eskişehir karayolu 8. kilometresinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Ali K. idaresindeki otomobil, yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan Emre Ç., araçta sıkıştı.
Ali K. ve Emre Ç., itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları otomobilden çıkartılarak ambulansla hastane kaldırıldı.
Etiketler: Kütahya Trafik Kazası
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