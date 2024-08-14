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Güncel
AA 14.08.2024 22:31

Kütahya'da minibüsün çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde minibüs, elektrikli bisiklete çarptı. Bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kütahya'da minibüsün çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, M.P. idaresindeki minibüs, Tavşanlı-Harmancık kara yolunun 8. kilometresinde aynı yönde giden A.K.'nın kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

A.K.'nın, sahiplendiği iki köpeği Şapçı köyüne götürmek için yola çıktığı öğrenildi. Kazada üç tekerlekli bisikletin sepetindeki iki köpek telef oldu.​​​​​​​

Minibüs sürücüsü M.P. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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