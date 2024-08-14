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Güncel
AA 14.08.2024 20:56

Bursa'da tünelde arızalan tır iki otomobile çarptı

Bursa'da, Orhangazi Tüneli'nde parke taş yüklü tır arızalanarak iki otomobile çarptı. Kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Bursa'da tünelde arızalan tır iki otomobile çarptı
[Fotograf: AA]

Bursa'dan İstanbul istikametine giden M.Ö. idaresindeki parke taş yüklü tırın hava hortumu Orhangazi Tüneli içindeyken arızalandı.

Tır sürücüsü, aracı sağ şeride çekerek hava hortumunu onarmaya çalıştı. Hava hortumunu yerine taktıktan sonra tır bir anda kontrolden çıkarak geri hareket etmeye başladı.

Parke taş yüklü tır, arkadan gelen B.A. idaresindeki hafif ticari araca çarptı. Ardından A.E. idaresindeki otomobile çarparak otomobili dorsesinin altına sıkıştırdı. Dorsedeki parke taşlar, sıkışan otomobilin üzerine döküldü.

Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza nedeniyle tünel ve otoyol üzerinde uzun araç kuyruğu oluştu. Tünel içinde trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Tır ile otomobillerin yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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