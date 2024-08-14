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Güncel
İHA 14.08.2024 17:36

Kırıkkale'de otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada bir kişi yaralandı.

Kırıkkale'de otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale-Kalecik karayolunda meydana geldi.

S.A. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesine kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplernce yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Kırıkkale 112 Acil Çağrı Merkezi Trafik Kazası
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