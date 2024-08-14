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Güncel
AA 14.08.2024 21:23

Yalova'da aynı köyde iki farklı yangın çıktı

Yalova'nın Armutlu ilçesinde arazi ve ormanlık alanda çıkan yangınlar, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

Yalova'da aynı köyde iki farklı yangın çıktı
[Fotograf: İHA]

Armutlu'ya bağlı Mecidiye köyünde, bir evin çatı kısmında yapılan kaynak sırasında etrafa sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı.

Çatısı yapılan evdeki ve yakınındaki iki evin arazisine de yayılan yangına, Yalova Orman Şube Müdürlüğü'ne ait 5 arazöz ile karadan, Orman Bölge Müdürlüğü'nden gönderilen helikopterle havadan müdahale edildi

Uzun uğraşlar sonrası ev ve arazi yangınını söndüren ekiplere, köyün alt kısmında bulunan ormanlık arazide de yangın çıktığı bilgisi ulaştı.

Köyde olmaları nedeniyle henüz büyümeden orman yangınına da müdahale eden ekipler, iki farklı noktada soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

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