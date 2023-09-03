Kütahya'da kaçak akaryakıt operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler, Civli Mahallesi civarında 3 zanlının araçlarındaki kaçak olduğu değerlendirilen akaryakıtı aktardığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 2 araçtan birbirine karışımlı kaçak akaryakıt olduğu değerlendirilen tanklarda bulunan maddeyi aktaran M.A.T, A.A.T. ve M.K'yi yakaladı.

Ekipler araçlarda yaptıkları aramada 23 adet 1 tonluk tank içinde dolu şekilde karışımlı akaryakıt olduğu değerlendirilen madde, 3 adet boş 1 tonluk tank, jeneratö ile, pompa ele geçirdi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.