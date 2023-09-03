Düzce'de önündeki araca çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Celal Ş. (19) idaresindeki otomobil, Düzce Kalıcı Konutlar bağlantı yolunun Yahyalar mevkisinde önünde seyreden Yılmaz K. yönetimindeki otomobile çarptı.

Celal Ş'nin kullandığı araç, çarpmanın etkisiyle tarlaya yuvarlandı.

Yaralanan Celal Ş. ile aynı araçtaki Muhammet Nuri K. (18), Serhat Ç. (17) ve Sevgi K, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.