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Güncel
AA 03.09.2023 09:23

Düzce'de önündeki araca çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Düzce'de otomobilin önündeki araca çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

Düzce'de önündeki araca çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Celal Ş. (19) idaresindeki otomobil, Düzce Kalıcı Konutlar bağlantı yolunun Yahyalar mevkisinde önünde seyreden Yılmaz K. yönetimindeki otomobile çarptı.

Celal Ş'nin kullandığı araç, çarpmanın etkisiyle tarlaya yuvarlandı.

Yaralanan Celal Ş. ile aynı araçtaki Muhammet Nuri K. (18), Serhat Ç. (17) ve Sevgi K, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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