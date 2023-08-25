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Güncel
İHA 25.08.2023 11:01

Kütahya’da Gözüm Şeyh Sultan Tekke ve Türbesi ziyarete açılıyor

Kütahya’da Gözüm Şeyh Sultan Tekke ve Türbesi’nin restitüsyon ve restorasyon projesi çerçevesinde mülklerini imzalanan protokolle Kütahya Belediyesine bağışlayan İffet Pak ve Yüksel Kaplan, Belediye Başkanı Alim Işık’ı makamında ziyaret etti.

Kütahya’da Gözüm Şeyh Sultan Tekke ve Türbesi ziyarete açılıyor

Yapılan protokol çerçevesinde Kütahya Belediyesi, Gözüm Şeyh Sultan Tekke ve Türbesi’nin restitüsyon ve restorasyon çalışmalarını tamamlayarak şehre kazandırdı.

Türbenin ziyarete açılmasının öncesinde Başkan Işık’a yaptığı çalışmalar ve destekler için teşekkürlerini ileten Pak ve Kaplan, Gözüm Şeyh Sultan Tekke ve Türbesi’nin şehre kazandırılmasından son derece memnun olduklarını ifade etti. Pak ve Kaplan’a göstermiş oldukları fedakarlık için şükranlarını ileten Başkan Alim Işık, Kütahya Belediyesi olarak manevi ve kültürel miraslarımıza sahip çıktıklarını ve gelecek nesillere bu tür eserleri aktarmanın onurunu yaşadıklarını belirtti.

“Gözüm Şeyh Sultan Tekke ve Türbesi”

Gözüm Şeyh Sultan Tekke ve Türbesi, Mecidiye Mahallesi, Behdi Sokak’ta, yer alıyor. Bodrum ve zeminden oluşan Mevlevihane’nin toplam metrekaresi 134,68’dir. Uşakizade Rıfat Efendi tarafından yaptırılan Mevlevihane, rivayetlere göre Rıfat Efendi yaşadığı konağı yaptırmadan önce hemen yanındaki evde oturmaktaymış. İki muhterem Gözüm Şeyh Sultan ve Vacide Sultan bir gece rüyasına girer ve ondan üzerini örtmelerini isterler. Ertesi gün mezarların etrafına çit yaptırılır. Aynı gece rüyasına tekrar girerler. “Biz böyle istemedik üzerimize çatı yap” derler. Rıfat Efendi bunun üzerine Mevlevihane olarak kullanılan kısmı yaptırarak mezarları içine alır. Daha sonra bunun kendisine işaret olduğunu düşünerek yanına konağı, konuk evini ve Mevlevihane’yi yaptırır. Mecidiye Mahallesinde bulunan Rıfat Efendi’nin evi Mevlevi Tekkesi olarak hizmet görmüştür. Yapının 1873 yılında yapıldığı bilinmektedir. Ayrıca yapının sokağa bakan cephesinde Rıfat Efendi’nin günümüzde moloz altında kalmış mezarı da mevcuttur. Yapı kütlesi, güney, doğu ve kuzey yönünde konumlanmış dikdörtgen planlıdır.

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