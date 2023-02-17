Kütahya Belediyesi hizmet binası girişinde oluşturulan markette depremzedelerin giyimden hijyen malzemesine, çocuk ve bebek ürünlerinden gıdaya kadar tüm ihtiyaçları karşılanıyor.

Belediye Başkanı Alim Işık, vatandaşların ayni yardımlarının kabul edildiği alanın Hilal Markete dönüştürülerek depremzedelere hizmet verileceğini söyledi.

Kütahyalıların depremin ilk anından itibaren seferber olarak bölgeye adeta yardım yağdırdığını belirten Işık, şunları kaydetti:

"Deprem felaketi sonrası Kütahya’mızda misafir edeceğimiz vatandaşlarımız için 'İhtiyacın Askıda Projesini' başlattık. Bu süreçte insanımızın dayanışması bizleri gururlandırdı. Şehrimizde misafir edeceğimiz deprem mağduru vatandaşlarımız için de hemşerilerimizin desteği bizim için büyük önem arz ediyor. Hayırsever vatandaşlarımızın getirecekleri kullanılmamış ürünler, gıda malzemeleri, kişisel hijyen malzemeleri, ev gereçleri ile marketimiz büyüyecek ve birçok aileye burada hep birlikte destek olmaya devam edeceğiz."

Depremzedelerin, hafta içi her gün 08.30-19.30 saatleri arasında hizmet verecek olan marketten faydalanabilmeleri için Kütahya Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğü’ne kayıt yaptırmış olmaları gerekiyor.