Şehit İlker Ağçay İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Yusuf Ziya Kaya, oyuncak almak için kumbarasında biriktirdiği 182 lirayı ve babaannesinin altın yüzüğünü, depremzedelere ulaştırılmak üzere okuldaki yardım komisyonuna teslim etti.

Yusuf Ziya Kaya, yaşanan depreme çok üzüldüğünü belirterek, "Kumbaramdaki oyuncak almak için biriktirdiğim parayı ve babaannemin bana verdiği yüzüğü depremzede kardeşlerime ulaştırılması için öğretmenlerime teslim ediyorum" dedi.

Anne Ayşe Kaya ise okul tarafından düzenlenen kampanyayı öğretmenler aracılığıyla duyduklarını söyledi.

Kampanyaya destek vermeye karar verdiklerini anlatan Kaya, şöyle konuştu:

"Depremzede kardeşlerimize yardım etmek için evde konuşurken, oğlum bundan etkilendi. 'Anne ben de kumbaramdaki parayı bağışlamak istiyorum depremzede kardeşlerimize.' dedi. Ben de 'Neden olmasın.' dedim. Bu arada 72 yaşındaki babaannemiz de yanımızdaydı. Babaannemiz 'Parmağımdaki 55 yıllık nişan yüzüğümü depremzede ciğeri yanan insanlarımıza bir katkıda bulunmak için bağışlıyorum. Bu yüzüğümü bağışlar mısınız?' dedi. Biz de hem oğlumuzun kumbarasındaki parayı hem de babaannesinin yüzüğünü alıp okula teslim ettik, bağış yaptık."

Okul müdürü Mehmet Çolak ise yardım kampanyasında Türkiye'deki bütün annelerin birer "Nene Hatun" adayı olduğunu gördüklerini vurguladı.

Depremin ardından öğrencilerin de çok duyarlı davrandığına işaret eden Çolak, "55 yıllık nişan yüzüğünü, rahmetli eşinden kalma tek hatırasını oradaki kardeşlerimize derman olsun diye göndermiş. Gerçekten bu olay, bizi çok etkiledi" ifadelerini kullandı.

3. sınıf öğrencisi Çınar Berk Altun da kumbarasında biriktirdiği 266 lirayı okuldaki öğretmenlerine teslim etti.