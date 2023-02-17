Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma 14:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
UAEA Başkanı: Pakistan'ın nükleer enerji santrallerinin güvenliği dünya standartlarında
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Pakistan'ın nükleer enerji santrallerinin güvenliğinin "dünya standartlarında" olduğunu söyledi.
Geo News televizyonundaki habere göre, göreve geldiği 2019'dan bu yana Pakistan'a ilk resmi ziyaretini yapan Grossi, başkent İslamabad'da düzenlenen bir konferansta açıklamalarda bulundu.
"Pakistan'ın nükleer enerji santrallerinin güvenliği dünya standartlarında" ifadesini kullanan Grossi, ülkede yeni nükleer enerji santrallerinin yapılması için güçlü bir siyasi destek olduğunu belirtti.
Grossi, ziyaretinde Başbakan Şahbaz Şerif ve Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari ile bir araya gelmişti. Bu görüşmelerde, UAEA ile Pakistan arasındaki sağlık, tarım, endüstri, nükleer tıp ve enerji santralleriyle ilgili işbirliği konuları ele alınmıştı.
Etiketler: Nükleer Santral Pakistan
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