Geo News televizyonundaki habere göre, göreve geldiği 2019'dan bu yana Pakistan'a ilk resmi ziyaretini yapan Grossi, başkent İslamabad'da düzenlenen bir konferansta açıklamalarda bulundu.

"Pakistan'ın nükleer enerji santrallerinin güvenliği dünya standartlarında" ifadesini kullanan Grossi, ülkede yeni nükleer enerji santrallerinin yapılması için güçlü bir siyasi destek olduğunu belirtti.

Grossi, ziyaretinde Başbakan Şahbaz Şerif ve Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari ile bir araya gelmişti. Bu görüşmelerde, UAEA ile Pakistan arasındaki sağlık, tarım, endüstri, nükleer tıp ve enerji santralleriyle ilgili işbirliği konuları ele alınmıştı.