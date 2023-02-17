Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki vatandaşların ve bölgede görev alan ekiplerin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için tüm yurtta olduğu gibi Bartın'da da vatandaşlar gönüllü seferberlik başlattı.



Kentteki yardım merkezlerinde gönüllü olarak görev alan vatandaşlar yardımların sınıflandırılması, tırlara yüklenmesi gibi görevleri üstleniyor. Her çağrıya koşan gönüllüler deprem bölgesindeki ısınma ihtiyacının karşılanması için paletlerden elde edilen odunları da tek tek çuvallayarak tırlara yüklüyor. Bartın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde gönüllü öğretmenlerin öncülüğünde devam eden çalışmalara kadınlar ve öğrencilerin yanı sıra engelli vatandaşlarda katılıyor.



Yapılan çalışmalarda parçalanan paletler motorlu testerelerle kesilip tek tek çuvallanıyor. Çalışmalara katılan gönüllü vatandaşlar, “Her şey depremzedeler için. Bir umut olduysak bizim için ne mutlu. Biz onlar için gece gündüz çalışmaya devam ederiz. Elimizden ne geliyorsa yapmaya razıyız. Elimizden geldiğince yaraları saracağız hep birlikte” dedi.