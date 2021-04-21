Aslanapa Kaymakamlığından yapılan açıklamada, köydemi pozitif vakaların artışının önüne geçmek için bireysel izolasyonun yeterli olmayacağı kanaatine varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Alınan tedbirlerin, bulaşın yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla 10 gün süreyle Aslıhanlar köyünde karantina uygulaması başlatılmasına, istisnalar dışında karantina sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, karantina bölgesindeki vatandaşların ihtiyaçlarının, Vefa Sosyal Destek ekipleri ile ilgili kurumlarca karşılanacağı kaydedildi.

Karantina kararının ardından köyün giriş ve çıkışlarında İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kontrol noktası oluşturdu.