İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, sorumluluk bölgelerinde Kovid-19 salgınıyla mücadeleye yönelik uygulanan tedbirler çerçevesinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Ekipler denetim esnasında sosyal sorumluluk bilinciyle yolda karşılaştıkları çocukların kalplerine dokunmak için onlara yakın ilgi gösterdi.

Maskesi olmayan çocuklara maske takan ve zaman zaman oyunlarına da ortak olan ekipler, onlara salgında alınması gereken önlemleri anlattı.

Jandarma ağabey ve ablalarının ilgisinden mutluluk duyan çocuklar, onları asker selamı ile karşıladı.

Jandarmanın yakın ilgisi karşısında çocuklarının mutlu olduğunu gören aileler de ekiplere, teşekkür ve dua etti.