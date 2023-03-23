Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğümüzce Mart ayının ilk 20 gününde, hırsızlık şüphelisi olarak 12 şahıs, yağma ve yaralama olaylarına karışan 10 şüpheli yakalanarak adli işlemleri sonrası tutuklanarak cezaevine teslim edilmişlerdir. Tutuklanan şahıslardan ele geçirilen, 8 ruhsatsız tabancaya el konulmuş, hırsızlardan oto teypleri, çeşitli bedenlerde elbiseler, el aletleri ve bakır kablolar ele geçirilerek müştekilere teslim edilmiştir. Ayrıca 13 bin 693 şahıs ve 3 bin 48 araç sorgulanmış, sorgulamalar sonucunda aranan 155 şahıs yakalanmış, 15 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız tüfek, 173 fişek, 77 kesici alet ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilmiş ve 140 umuma açık işyeri denetlenmiştir. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecektir" ifadelerine yer verildi.