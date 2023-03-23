Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe 12:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da uyuşturucu operasyonu
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik belirlenen ikisi depo 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, hassas terazi, aparat ele geçirildi.
Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Isparta
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