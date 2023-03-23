Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik belirlenen ikisi depo 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, hassas terazi, aparat ele geçirildi.

Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.